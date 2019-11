Waarom ze in Asse een ‘hoinneken’ zeggen tegen een hondje: dialectkenner Lode Pletinckx schrijft nieuw boek over spraakkunst Wim De Smet

19 november 2019

13u55 0 Asse Dialect-kenner Lode Pletinckx (80) heeft een nieuw boek uit: ‘Spraakkunst van het Asses’. Pletinckx zocht waarom de inwoners van onze provincie woordvormen gebruiken als ‘vorre’ (vod), ‘fleus’ (straks) of ‘hummern’ (hemden). “Het Brabants wordt niet alleen bij ons gesproken maar ook in Antwerpen en Aalst”, weet hij.

Lode Pletinckx, voormalig leerkracht en schepen, bracht zes jaar geleden het bekende ‘Woordenboek van het Asses’ uit, dat een groot succes werd. “Ik kreeg veel complimenten, ook uit de academische wereld”, zegt Lode Pletinckx. “Mijn hele leven ben g ik al bezig met onderzoek naar dialect. Tijdens mijn studies aan de universiteit in Gent kwam ik voor het eerst in contact met taalkundigen die de volkstaal onderzochten. Zo is mijn interesse in ons plaatselijk dialect ontstaan.”

Standaardtaal

In zijn nieuwste boek gaat Pletinckx dieper in op de spraakkundige regels van het Brabants dialect. “Het gaat dan bijvoorbeeld over onze verkleinwoorden”, vertelt hij. “Een hondje wordt bij ons uitgesproken als een ‘hoinneken’. En een stoel wordt een ‘stoeilten’. Daar zitten echt wel taalkundige regels achter. Veel mensen denken dat dialect een afkooksel is van onze standaardtaal. Maar het is net andersom. Dialect is vele eeuwen ouder dan het algemeen Nederlands. In ons dialect zitten Keltische, Romeinse, Frankische en Germaanse elementen.”

Pletinckx legt in zijn nieuw boek ook uit waarom men hier niet ‘de hond’ zegt maar wel ‘den hond’. En die regels van het Brabants zijn van toepassing op een heel groot gebied. “Het oorspronkelijk hertogdom Brabant strekte zich uit tot in het huidige Nederland. Ook in Breda en Antwerpen spreekt men Brabants. Er zijn wel wijzigingen qua vorm, maar het is dezelfde taal. Ook in de Denderstreek spreken ze Brabants. Aalst behoorde vroeger dan wel tot het Graafschap Vlaanderen, maar een politieke grens is nog geen taalkundige grens. In Gent spreken ze Vlaams. In Aalst en Geraardsbergen is het Brabants.”

Regiolect

En ook al vinden mensen het dialect nog altijd fijn, toch vreest Lode Pletinckx voor de toekomst van de volkstalen. “We evolueren van een plaatselijk dialect naar een soort regiolect”, weet hij. “Het dialect zal enorm verschralen en uiteindelijk wellicht verdwijnen. Er is nu wel interesse voor dialect maar dat komt vooral omdat het allemaal dreigt verloren te gaan. En dan willen de mensen nog redden wat er te redden valt. Mijn kinderen spreken nog Asses, maar mijn kleinkinderen helaas niet meer.”

Het nieuwe boek van Lode wordt voorgesteld op 12 december op de zolder van het Oud Gasthuis. De toegangsprijs bedraagt 15 euro. De inkomsten gaan integraal naar het sociaal project ’t Spiegeltje in Asse.