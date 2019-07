Vuilnisbakken verdwijnen van speelplaatsen bij alle basisscholen in Asse want: “Als er geen verpakkingen meegenomen mogen worden, zijn de vuilnisbakken ook overbodig” Michiel Elinckx

02 juli 2019

16u20 4 Asse Vanaf volgend schooljaar zullen er geen vuilnisbakken meer staan op de speelplaatsen van de basisscholen in Asse. Dat hebben de directies beslist, in overleg met het gemeentebestuur. Verpakkingen of plastieken flesjes zijn ook niet meer toegelaten binnen de schoolmuren.

Op 1 september binden de lagere scholen uit Asse de strijd aan tegen afval. Alle basisscholen zaten onlangs samen met schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce (N-VA) om met een gezamenlijk statement naar buiten te komen. Uiteindelijk kwamen ze tot een drastische beslissing: vanaf volgend schooljaar worden alle vuilnisbakken van de speelplaats geweerd. Leerlingen mogen voortaan ook geen verpakkingen, brikjes en plastic flesjes meer naar school nemen.

Hoe we dit gaan controleren? Iedere school zal de maatregel opnemen in zijn schoolreglement. Iedere leerling moet zich daar dus aan houden Joris Van den Cruijce

Schepen Van den Cruijce hoopt hiermee een sterk signaal te geven. “Sommige scholen hanteerden deze regel de voorbije jaren al. Tijdens het gesprek tussen alle schoolbesturen kwamen we tot de conclusie om hun voorbeeld te volgen en deze regel in te voeren voor alle basisscholen in Asse. Als er geen verpakkingen meegenomen mogen worden, zijn de vuilnisbakken ook overbodig op de speelplaats. Hoe we dit gaan controleren? Iedere school zal de maatregel opnemen in zijn schoolreglement. Iedere leerling moet zich daar dus aan houden.” Op school worden wél koekjesdozen, drinkbussen en brooddozen zonder zilverpapier toegelaten.

Geen woorden, maar daden

Dat zo’n drastische maatregel wordt doorgevoerd, is een unicum in Vlaanderen. In maart gaven de leerlingen van alle scholen uit Asse wel een sterk signaal met de klimaatmars. Meer dan 1.000 kinderen stapten een hele namiddag door de straten en ijverden voor een beter klimaatbeleid. “Meestal blijft het bij woorden, maar wij willen nu ook overgaan tot daden”, zegt Van den Cruijce. “Meestal moet iemand het voorstel lanceren en springt daarna iedereen op de kar. Dat is hier ook gebeurd. Omdat het een gezamenlijk standpunt is, kunnen er weinig misverstanden zijn. Als er commentaar op komt, staan we sterk in onze schoenen. De gemeente Asse steunt de maatregel.”

Gezond verstand

Die regel wordt doorgetrokken naar de voor- en naschoolse opvang. Ook daar mogen leerlingen geen verpakkingen of plastic flesjes meenemen. “Deze beslissing is gebaseerd op gezond verstand. De tijd was er rijp voor, nu moeten we er vol voor gaan”, aldus Van den Cruijce. “Naast afvalbeleid zullen we het komend schooljaar focussen op voetgangers en fietsers. We willen leerlingen aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te komen.” De schooldirecties zullen eind augustus ouders en leerlingen meer informeren en meer details geven over de nieuwe maatregel.