Vrouw schenkt nalatenschap aan OCMW (maar die aanvaardt erfenis niet) Wim De Smet

22 oktober 2019

17u10 3 Asse Het OCMW van Asse weigert de nalatenschap van een inwoonster. Er wordt gevreesd dat de vrouw te veel schulden had.

De vrouw had na haar dood enkele landbouwgronden in het gehucht Cautertaverent geschonken aan het OCMW. De waarde van die gronden werd geschat op 11.850 euro. Maar schepen Emiel Saerens (N-VA), bevoegd voor Sociale Zaken, vreest dat de kosten en bijhorende schulden die volgen ruimschoots de waarde van de erfenis zullen overstijgen. “We gaan de erfenis op aanraden van onze juridische specialisten niet aanvaarden”, meldt hij. “Op de rekeningen van de overledene staat nog een kleine 2.000 euro maar dat geld gaat al naar facturen die onbetaald zijn gebleven. Dus blijven alleen de gronden over maar de waarde daarvan is beperkt. De notaris heeft voorlopig geen concreet beeld van de schulden maar vermoedelijk gaat het om vele duizenden euro’s. Als we de erfenis aanvaarden, moeten we ook de schulden betalen.”