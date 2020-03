Vrijwilligers Natuurpunt planten nieuw ‘Peertsbosch’ aan tussen Pullewouwe en Louwijn Wim De Smet

01 maart 2020

Vrijwilligers van Natuurpunt hebben dit weekend een nieuw bos aangeplant in Asbeek. Het nieuwe stukje natuur krijgt de naam Peertsbosch en bevindt zich tussen de Pullewouwe en Louwijn.

Natuurpunt is eigenaar van het natuurgebied en besliste er een nieuw bos aan te planten op een oppervlakte van 33 are. “Vroeger behoorde deze grond aan de Abdij Affligem die het verpachtte aan het Hof te Montenaken, een grote hoeve in Asbeek”, vertellen voorzitter Frans Roggeman en conservator Pieter Boets. “We hebben hier 700 nieuwe bomen geplant. Het gaat vooral om winterlinde, zomereik, olm en zwarte els. Aan de rand van het bos kozen we voor meidoorn en sleedoorn.”

Het nieuwe bos leunt aan bij een ouder bosje dat eeuwenoud is. “Het bos is zelfs terug te vinden op de oude Ferraris-kaarten”, weet Pieter Boets. “Het is de bedoeling dat we hier opnieuw de wilde, inheemse boshyacint zien bloeien. Die groeit alleen in oude bossen.”