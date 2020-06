Vrijetijdssite in Zellik krijgt vorm: gemeente stelt architect aan en organiseert inspraakmoment Wim De Smet

22 juni 2020

11u30 0 Asse De nieuwe vrijetijdssite in Zellik wordt uitgetekend door architectenbureaus Areal en Brut. Op de site komt ook een groene zone. De inwoners worden betrokken bij het opmaken van de plannen.

De architecten moeten enerzijds een masterplan opmaken voor de zone tussen de Kloosterstraat, de Nachtegaallaan, de Molenbos en de Brusselsesteenweg. Daarnaast moet er ook een nieuw gebouw opgetrokken worden die de huidige feestzaal, de chirolokalen en de cultuurzaal moet vervangen. “Ook de bibliotheek en de Speel-o-theek krijgen er een onderkomen en er is plaats voor een gezellige cafetaria en terras”, meldt schepen van cultuur Geert Heyvaert. “De site moet uitgroeien tot een heus gemeenschapscentrum op maat van Zellik.”

In het masterplan is ook sprake van een grote groene publieke ruimte. “In deze groene zone willen we een buitenruimte creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, luidt het. “Daarnaast hebben we ook oog voor publieke beweegvriendelijke ruimte waar kinderen kunnen klimmen, klauteren en sporten op een informele manier. Een goede mix van rustige plekken, gecombineerd met speel- en beweegzones moet elke Zellikenaar prikkelen om buiten te komen.”

Ook de inwoners krijgen inspraak. Begin juli organiseert het gemeentebestuur een online-participatiemoment. “Het nieuwe gebouw wordt een bescheiden en herkenbaar gebouw”, meldt Heyvaert. “Een infrastructuur die cultuur laat ontstaan en niet enkel faciliteert en huisvest. Het doel van dit project sluit bijna naadloos aan bij het speerpunt ‘Samen sterker’. We willen ruimtes creëren waar inwoners en verenigingen uit Zellik hun eigen invulling en identiteit aan kunnen geven.”