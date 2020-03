Vriendinnen Sara en Steffi zitten vast in Guatemala: “We worden aan ons lot overgelaten” Wim De Smet

16u00 232 Asse Sara Dierickx (28) uit Asse en Steffi Maris (26) uit Mechelen slaken een noodkreet vanuit Guatemala. De twee vriendinnen maakten een rondreis door Midden-Amerika maar nu het luchtruim door de coronacrisis is afgesloten, raken ze niet meer thuis. “We worden aan ons lot overgelaten. Onze situatie is uitzichtloos”, klinkt het.

Sara Dierickx en Steffi Maris vertrokken op 6 maart vanuit Brussel richting Guatemala City, met een tussenstop in Atlanta. “We gingen zowel Guatemala en Belize bezoeken”, vertelt Sara. “Op dat moment was er amper gevaar voor corona, of zo leek het toch. We konden op normale manier onze vlucht nemen, er waren nog geen strenge maatregelen genomen. We waren ons van geen kwaad bewust.”

We hebben ook onderzocht of we eventueel met een bus naar Mexico konden geraken, maar ook dat wordt ons afgeraden. Die rit zou niet veilig zijn en bovendien is men ook hier het busvervoer aan het afbouwen door de coronacrisis Steffi Maris

Maar tijdens hun reis escaleerde de coronacrisis. “Toen we de bekende Mayatempel Tikal wilden bezoeken, bleek die al afgesloten voor toeristen”, luidt het. “We hoorden dat de regering in Guatemala ook maatregelen tegen corona begon te nemen. Toen hebben we beslist om onze reis stop te zetten. We zijn met een shuttlebus teruggekeerd naar de stad Antigua.”

Ambassade

De twee meisjes contacteerden ook de Belgische ambassade in Guatemala. “We kregen de raad om het land zo snel mogelijk te verlaten, ofwel via Cuba ofwel via Mexico. Onze initiële terugvlucht, die gepland was voor 23 maart, was sowieso al afgeblazen.”

“We konden uiteindelijk een vlucht boeken die ons vanuit Havana naar Brussel zou brengen”, vervolgt Steffi. “Maar omdat alle vluchten vanuit Guatemala-City al volgeboekt waren, geraakten we niet eens in Havana. We hebben ook onderzocht of we eventueel met een bus naar Mexico konden geraken, maar ook dat wordt ons afgeraden. Die rit zou niet veilig zijn en bovendien is men ook hier het busvervoer aan het afbouwen door de coronacrisis.”

Vast in hotel

Steffi en Sara zitten nu vast in een hotel vlakbij de luchthaven van Guatemala City. Voorlopig kunnen ze er niet weg. De twee vriendinnen zitten met de handen in het haar. “Belgische overheden zeggen dat we zelf maar moeten zien weg te geraken en als dat lukt mogen we het hen wel laten weten. Van hulpverlening gesproken. Intussen is de ambassade blijkbaar ook al gesloten. Niemand mag het land nog in of uit.”

“We zitten hier vast in ons hotel. Guatemala-City is een gevaarlijke stad. ’s Avonds komen de drugskartels hier op straat en er heerst veel armoede. Enkele winkels werden al geplunderd. Wij zijn toeristen en dat valt op. De mensen zien dat wij geld hebben en we voelen ons hier niet veilig. We hopen echt dat iemand vanuit België ons kan helpen want voor ons is het hier uitzichtloos aan het worden.”