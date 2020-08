Vrachtwagen gaat in schaar op de Pontbeek Tom Vierendeels

21 augustus 2020

12u06 5 Asse Op de Pontbeek in Zellik is vrijdagochtend opnieuw een vrachtwagen in schaar gegaan. Er vielen gelukkig geen gewonden en de schade bleef beperkt.

Het ongeval gebeurde kort na 9 uur. Een Nederlandse trucker kwam uit de richting van Asse en reed richting de rotonde, maar ter hoogte van de bocht aan de afrit richting buitenring liep het plots fout. Het gevaarte ging aan het schuiven en kwam in schaar in de grasberm terecht. Een takeldienst kwam ter plaatse om de truck recht te trekken zodat de chauffeur zijn weg kon vervolgen. Aangezien alles zich in de berm afspeelde diende de Pontbeek niet afgesloten te worden. De politiezone AMOW kwam wel ter plaatse om de situatie op te volgen.