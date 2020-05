Voormalige winkelruimte en parking ruimen plaats voor woonblok met 14 appartementen Wim De Smet

15u30 2 Asse De parking en de bijhorende winkelgebouwen op de hoek van de Nerviërsstraat en de Kastanjelaan verdwijnen en maken plaats voor een flatgebouw met veertien woongelegenheden. Er komt ook een ondergrondse parking.

De parking wordt momenteel gebruikt door een handelaar in tweedehandswagens en deed voordien dienst als kledingwinkel en een winkel voor dierenbenodigdheden. Heel lang geleden genoot het pand bekendheid als discotheek.

De eigenaar van de grond kreeg zopas een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw woonblok met veertien appartementen. Op het gelijkvloers komen er drie commerciële ruimtes, samen goed voor een oppervlakte van 650 vierkante meter. Het nieuwe gebouw zal uit drie bouwlagen bestaan. Onder het gebouw komt een parking met 21 plaatsen en een ondergrondse fietsenstalling. De inrit van die parking komt in de Kastanjelaan.

Bezwaarschrift

Twee omwonenden dienden een bezwaarschrift in tegen de bouwplannen. De buren vrezen onder meer dat hun eigendom in waarde zal dalen door de komst van het appartementsgebouw. Ze zijn ook bang dat de terrassen in het woonblok hun privacy verstoren. Maar beide bezwaren werden verworpen.