Voormalige interieurzaak heropent als kringloopwinkel Wim De Smet

11 december 2019

16u30 0 Asse Het voormalige pand van interieurwinkel Catoir heropent vanaf zaterdag de deuren als Kringwinkel.

De kringloopwinkel zat voordien in de voormalige meisjesschool in Zellik, een gebouw dat gehuurd werd van de gemeente. “Maar de winkel daar voldeed niet meer aan de voorgeschreven normen en de kosten om het gebouw op te smukken waren veel te hoog”, meldt winkelverantwoordelijke Steven De Block. “Daarom hebben we uiteindelijk beslist om de winkel te verhuizen naar het centrum van Asse.”

De kringloopwinkel geniet ook nu nog de steun van het gemeentebestuur. “Als gemeente trekken we resoluut de kaart van het hergebruik”, meldt schepen Peter Verbiest (N-VA). “ Asse wil samen met de kringloopwinkel de norm van 7 kilogram hergebruik per inwoner in 2022, die de OVAM oplegt, halen. De hergebruikcontainers in het recyclagepark sluiten hierbij aan. Tijdens de openingsuren van de kringloopwinkel is iedereen welkom met herbruikbare goederen.”

De Kringwinkel in Asse stelt acht mensen tewerk. Ook achter de schermen, in transport en atelierwerking, zal de nieuwe winkel extra tewerkstelling genereren. “We willen dat iedereen zijn gading kan vinden in onze winkel, ook mensen met minder financiële middelen” vult Ingrid De Roo van Kringwinkel aan. “Vanaf januari zullen we elke woensdag kledij verkopen aan 1 euro per stuk. We willen de winkel zijn van iedereen. Met een divers aanbod van kleding, meubelen, elektro, speelgoed, huisraad, muziek, boeken en fietsen.”