Voormalige dorpsschool Kobbegem wordt verkocht: verenigingen zoeken nieuwe stek Wim De Smet

17 februari 2020

13u30 3 Asse De voormalige dorpsschool in Kobbegem zal, samen met het leegstaande gemeentehuis, te koop worden aangeboden. De cultuurraad betreurt die beslissing omdat de voormalige klaslokalen de voorbije jaren gebruikt werden als gemeenschapsruimte voor de verenigingen.

Het voormalige schoolgebouw wordt beheerd door het autonoom gemeentebedrijf. Dat besliste nu om de school van de hand te doen. “Het is ecologisch niet langer verantwoord om dat gebouw in gebruik te houden”, zegt cultuurschepen Geert Heyvaert (CD&V). “De renovatiekosten zouden zeer hoog oplopen. Dus hadden we de keuze: zwaar investeren of het gebouw verkopen. Er werd voor het laatste gekozen.”

Het gemeentehuis, dat aan de school paalt, werd enkele jaren geleden ook al te koop aangeboden maar niemand bleek geïnteresseerd. Het autonoom gemeentebedrijf hoopt nu wel een koper te vinden omdat het gemeentehuis samen met de voormalige school in één pakket kan worden verkocht. De verenigingen die gebruik maakten van de lokalen, kunnen volgens schepen Heyvaert ook terecht in de pastorie. “Die werd destijds grondig gerestaureerd en biedt voldoende vergaderlokalen”, luidt het. “Alleen voor de kooklessen zoeken we een alternatief. Die activiteit is te groot voor de pastorie. We trekken sowieso de kaart van het verenigingsleven maar het moet wel betaalbaar blijven. In Krokegem en Asse-ter-Heide kunnen de verenigingen ook terecht in lokalen van de parochie. Dat kan ook in Kobbegem.”

Niet eens een alternatief

Kurt Callaerts, voorzitter van de cultuurraad, reageert onthutst op de nakende verkoop van de school. “Het wekt enorme wrevel dat deze beslissing genomen werd zonder ons een alternatief voor te stellen”, zegt hij. “Het gemeentebestuur heeft de mond vol van participatie en inspraak maar drukt tegelijk dit voorstel door zonder overleg.”

De verkoop van het gebouw werd eerder ook al opgenomen in de meerjarenplanning. “Dat klopt, maar die beslissing kon men terugschroeven”, luidt het. “Voor sommige verenigingen is de sluiting van het schoolgebouw een ramp. Zij moeten nu uitwijken naar privé-locaties of andere deelgemeenten.”