Voormalig schepen Jos Van den Abeele (Zellik-Relegem) onverwacht overleden Wim De Smet

09 augustus 2019

13u50 0 Asse In zijn woning in het Breughelpark is vanmorgen voormalig schepen Jos Van den Abeele (78) overleden.

Van den Abeele sukkelde al enkele weken met zijn gezondheid. Hij leed aan hartproblemen maar zijn overlijden komt onverwacht. Van den Abeele werd schepen na de gemeenteraadsverkiezingen in 1994. Maar een jaar later ontstonden er strubbelingen in de bestuursmeerderheid en werd zijn lijst Zellik-Relegem aan de kant geschoven. Nadien bleef hij wel de politiek en de gemeenteraden op de voet volgen als scherp criticus.

Het was huidig fractieleider Erik Beunckens die het overlijden van zijn politieke vader vandaag bekend maakte. “Jos was Jos, ten voeten uit, gerespecteerd door vriend en vijand voor zijn rechtlijnigheid, zijn enorm rechtvaardigheidsgevoel en dossierkennis, dé databank van Lijst Zellik-Relegem sinds bijna 50 jaar”, meldt Beunckens. “Maar Jos was bovenal een pracht van een kerel, met zijn scherpe kantjes zoals iedereen die wel eens heeft. Onze partijvergaderingen zullen nooit meer dezelfde zijn zonder hem en hij zal een enorme leegte nalaten. Persoonlijk verlies ik een van mijn beste vrienden, die er ook altijd voor mij was, in voor- én tegenspoed.”