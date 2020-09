Voormalig restauranthouder Dries Van Mileghem (55) overleden Wim De Smet

04 september 2020

20u45 106 Asse In zijn woning in Asse-ter-Heide werd vanmorgen het levenloze lichaam van voormalig café- en restauranthouder Dries Van Mileghem (55) aangetroffen.

Dries Van Mileghem was van 1987 tot vorig jaar de bezieler van de bekende brasserie In Den IJzerwinkel op de Markt in Asse. In augustus vorig jaar legde hij de boeken neer, na een aantal financiële tegenslagen. Het restaurant was zijn levenswerk dat hij gedurende 32 jaar, samen met zijn vrouw Anny, met hart en ziel uitbaatte. Dries was in Asse ook een bekende dorpsfiguur. Zo genoot hij bekendheid als sympathieke en joviale cafébaas. De hoppescheuten die hij serveerde waren tot ver buiten Asse bekend.

Dries Van Mileghem had het bijzonder moeilijk met het faillissement van zijn zaak maar hield zich volgens vrienden toch kranig. Toch besliste hij gisteren om uit het leven te stappen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.