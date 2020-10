Voorlopig geen strengere lokale regels voor horeca in Asse na Brusselse beslissing Tom Vierendeels

07 oktober 2020

18u03 0 Asse Nieuwe maatregelen voor de cafés in Asse zijn momenteel niet aan de orde, laat burgemeester van Asse Koen Van Elsen weten. Terwijl het gemeentebestuur vorige week de cafés het sluitingsuur van 23 uur oplegde in navolging van Brussel, wordt er nu niet gevolgd met de sluiting van de cafés. De situatie zal wel op de voet opgevolgd worden.

“Vorige week nam ik samen met Vilvoords collega Hans Bonte (sp.a) de beslissing om de cafés ook bij ons om 23 uur te sluiten zoals in Brussel”, laat burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) weten. Dat was een maatregel om te verhinderen dat Brusselse cafégangers zouden afzakken naar gemeenten in de rand.

Intussen wordt het sluitingsuur van 23 uur voor cafés in heel België ingevoerd, maar gaat Brussel nog een stap verder door alle cafés te sluiten. “Maar voorlopig nemen we in Asse geen verdere maatregelen”, luidt het. “Bij controles bleek vorige week dat het sluitingsuur van 23 uur correct werd nageleefd en er zich geen problemen stelden. Ik ga de politie wel vragen om opnieuw nazicht te doen en dan zal er geanalyseerd worden op basis van die resultaten, maar op dit moment is een verstrenging of sluiting niet aan de orde. Uiteindelijk liggen onze cafés nog vrij ver van de grens met Brussel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Dilbeek dat wel aansluit bij Sint-Jans-Molenbeek. Voor ons zouden Brusselaars al moeten afzakken naar het centrum van Zellik.”