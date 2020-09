Voor het eerst sinds 1977 vindt er in Zellik nog eens gemeenteraad plaats Wim De Smet

21 september 2020

09u13 0 Asse De gemeenteraad van Asse vindt, omwille van corona, vanavond niet plaats in de raadszaal in Asse maar wel in de grote zaal van het cultureel centrum Den Horinck in deelgemeente Zellik.

“Om alles corona-veilig te organiseren werd al enige tijd de raadszaal van het Gemeentehuis van Asse verlaten en week de gemeenteraad uit naar de grote zaal van het CC van Asse”, meldt gemeenteraadsvoorzitter Johan De Rop. “Omdat deze zaal al geboekt was op maandag 21 september, wijkt de vergadering van de gemeenteraad nu uit naar de grote zaal van Den Horinck in Zellik.”

Die tijdelijke verhuis mag volgens De Rop als historisch worden bestempeld. “Als onze bronnen uit de heemkring Ascania correct zijn, is het van 1 januari 1977 geleden dat er in het toen nog autonome Zellik een formele gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Dat was toen meteen ook de afscheidsgemeenteraad.”

Tim Lengeler

Niet alleen vanavond maar ook volgende maand zal de gemeenteraad uitwijken naar Den Horinck. Voor de gelegenheid zal de raadsvergadering van september worden voorgezeten door raadslid Tim Lengeler, in vervanging van Johan De Rop die verontschuldigd is. Lengeler wordt vanaf 1 januari 2022 overigens de vaste voorzitter van de gemeenteraad.