Volvo Sterckx-De Smet stelt gloednieuwe MUG-auto van UZ Brussel voor: "Hulpverleners zaten zelf mee aan de tekentafel” Michiel Elinckx

20 juni 2019

18u48 13 Asse Deze namiddag is de nieuwe MUG-auto voor UZ Brussel voorgesteld. De Volvo XC90 is minutieus aangepast aan de noden van het urgentieteam. “Wij kregen zelfs inspraak bij het ontwerp”, vertelt Ives Hubloue van UZ Brussel.

De wagen is reeds het vierde Volvo-voertuig voor de MUG-dienst van UZ Brussel. Eerder had de hulpverleningsdienst twee Volvo’s XC70 en een Volvo XC90 - dat enkel werd ingezet bij grote rampen. Na bijna tien jaar zijn de wagens aan vervanging toe.

Tekentafel

De interventieteam van UZ Brussel stapte naar garage Sterckx-De Smet voor een nieuw ontwerp. “We zaten zelf met de pen aan de tekentafel”, vertelt professor Hubloue van UZ Brussel. “Zo konden we een wagen ontwerpen die volledig naar ons noden gericht is. De wagen moet vooral veilig zijn, daarom is het voertuig extra uitgerust met verlichting. Tijdens een interventie is dat levensbelangrijk. Daarnaast hebben we plaats nodig voor het materiaal. Uiteindelijk zijn we tot dit ontwerp gekomen.”

Gewicht: 2 ton

Het prijskaartje? 115.000 euro. “We zijn zes maanden bezig geweest - van ontwerp tot productie”, vertelt Bart September van Volvo Sterckx-De Smet. “De wagen heeft 310 pk en een gewicht van maar liefst 2 ton - zonder passagiers of andere benodigdheden. Het is een stevig voertuig, die de veiligheid van de hulpverleners waarborgt. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat ze snel op een interventie kunnen geraken.”

Tweede bestelling

Het team van UZ Brussel zal vanaf morgen een rijopleiding volgen om met de wagen te rijden. “Enkel wie de opleiding heeft afgewerkt, mag aan het stuur kruipen. Inmiddels is er al een tweede bestelling binnen. Onze medische diensten krijgen binnenkort een tweede Volvo XC90 - een identiek model”, besluit Hubloue.