Vlammenzee verwoest woning in Asse: Edingsesteenweg afgesloten voor alle verkeer Wim De Smet

01 februari 2020

22u02 8

De Edingsesteenweg in Asse is momenteel afgesloten voor alle verkeer door een zware uitslaande woningbrand. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. Omstreeks 21.30 uur werd het vuur opgemerkt. Intussen is al duidelijk dat het huis niet meer kan gered worden.

