08 juli 2019

Er heeft vanochtend een zware brand gewoed in één van de appartementsgebouwen op het Breughelpark in Zellik. Een flat is verwoest door het vuur maar verschillende andere appartementen hebben ook rook- en waterschade opgelopen. De hulpdiensten rukten massaal uit en bij aankomst van de eerste brandweerploegen sloegen de vlammen al uit het appartement op de tweede verdieping. Het gebouw is ontruimd.

