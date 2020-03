Vlaggen van Warmste Week sieren gemeentehuis Asse tijdens coronacrisis Wim De Smet

20 maart 2020

13u30 0 Asse Het gemeentehuis van Asse werd zopas versierd met de bekende vlaggen van de Warmste Week. “Tijdens de coronacrisis willen we zo het samenhorigheidsgevoel benadrukken”, zegt burgemeester Koen Van Elsen.

Opmerkelijk beeld in het centrum van Asse: enkele maanden nadat de Warmste Week succesvol werd afgesloten duiken de vlaggen opnieuw op aan de gevel van het gemeentehuis. “In het rustoord zijn we opnieuw gestart met de Warmste Radio en we kwamen op het idee om ook de vlaggen uit de kast te halen”, luidt het. “We willen het gevoel van die Warmste Week opnieuw in herinnering brengen. Het OCMW roept mensen op om in te springen als vrijwilliger en om een steentje bij te dragen in de crisisperiode.”

De vlaggen blijven alvast hangen zolang de crisis duurt. “Hopelijk gaat alles snel weer beter. Zolang dat niet het geval is, blijft het gemeentehuis versierd.”