Vlaams Belang vraagt te toeteren tegen de regeringsvorming: Dries Van Langenhove en Klaas Slootmans voeren mee actie aan kruispunt Wijndruif Tom Vierendeels

24 september 2020

13u08 5 Asse Kamerlid Dries Van Langenhove en Vlaams parlementslid Klaas Slootmans van Vlaams Belang hebben donderdagochtend samen met andere regionale mandatarissen en militanten actie gevoerd in Asse. Met een groot spandoek vroegen ze automobilisten te claxonneren indien ze het niet eens zijn met de huidige regeringsvorming.

Vlaams Belang organiseert komende zondag een manifestatie waarbij met de wagen naar Brussel wordt getrokken. Verschillende colonnes zullen vanuit elke windstreek vertrekken richting onze hoofdstad, voorzien van vlaggen en wimpels. Het is een protestrit tegen de huidige regeringsvorming van de Vivaldi-coalitie. In aanloop naar zondag trekken leden van Vlaams Belang deze week naar verschillende drukke punten met een spandoek van zeven meter lang. Dat was ook donderdagochtend onder meer het geval in Asse, ter hoogte van het kruispunt ‘Wijndruif’. De Vlaams-Brabantse parlementsleden Dries Van Langenhove en Klaas Slootmans sloten zich aan bij de actie in Asse.

Burgemeesters spiegel voorhouden

“Voor onze partij is de Vivaldi-coalitie een anti-democratische, anti-Vlaamse en linkse belastingregering”, zegt Slootmans. “We roepen mensen nu overal in Vlaanderen op om te claxonneren en zich te laten horen als ze het ook oneens zijn met deze gang van zaken. Dat toeteren doen automobilisten massaal. Het bewijst dat Vlaanderen, en dus ook Asse en omstreken, de Vivaldi-coalitie niet slikt. Op 26 mei 2019 werd door de Vlaming een Vlaams en rechts bestuur gekozen terwijl nu het omgekeerde wordt voorgeschoteld. Het is een door de Franstaligen links gedomineerde regering die geen Vlaamse meerderheid heeft. Door overal in Vlaanderen dergelijke acties als vandaag in Asse uit te voeren willen we de mensen niet alleen aanmoedigen om van zich te laten horen, maar willen we de lokale burgemeesters een spiegel voorhouden. Zo kunnen zij hun partijleiding aansturen om dit drama voor Vlaanderen alsnog te voorkomen.”

“De partij wil alles op alles zetten om deze Belgische tragedie te voorkomen”, vult Kamerlid en Opwijkenaar Dries Van Langenhove aan. “De Vlaming werkt het hardst, betaalt de meeste belastingen en doet dit land draaien. En toch worden de twee grootste partijen van Vlaanderen en zelfs van België uitgesloten. Dat is onaanvaardbaar.”