Vijftig jaar geleden verdween dit prachtige klooster onder sloophamer Wim De Smet

03 mei 2020

14u00 0 Asse Vijftig jaar geleden verdwenen de laatste restanten van het imposante Ursulinenklooster in Mollem. Het klooster- en schooldomein, meer dan 3 hectare groot, ruimde toen plaats voor de komst van vijftig woningen. Het dorpsgezicht van Mollem veranderde daardoor voorgoed.

Van het oorspronkelijke klooster in Mollem blijft vandaag alleen nog een oude muur en twee schoolgebouwtjes over. Nochtans was het kloosterdomein ooit het ankerpunt van het dorp en het dorpsleven.

Het Ursulinenklooster werd opgericht in 1834 op een voormalig kasteeldomein met tuin en boomgaard. Zes zusters Ursulinen kwamen vanuit Tildonk naar Mollem om hier een nieuw kloostergemeenschap te stichten. Het klooster breidde snel uit. In 1844 werd het klooster ommuurd en werd een kerkhof voor de zusters aangelegd.

De Ursulinen bouwden niet alleen het klooster uit maar begonnen ook meteen met onderwijs voor meisjes uit de wijde omgeving. Er werd ook een internaat opgericht. De zusters lieten ook een boerderij bouwen langsheen de huidige Kasteelstraat. In 1895 startte ook de bouw van een majestueuze kapel in neogotische stijl met mooie glasramen. Rond diezelfde periode werd ook het hele domein, tussen de Kouter en de Kloosterbeek, ommuurd. Het klooster in Mollem genoot zoveel respect dat het ook de leiding kreeg over het bijhuis in Ternat dat vandaag nog altijd de bekende Sint-Angelaschool herbergt.

Ook de school kreeg een stevige reputatie. De middelbare school, bekend om de afdeling huishoudkunde, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog omgevormd tot een moderne humaniora. Meer dan 150 internen volgden er de lessen.

Maar na de oorlog begon het stilaan bergaf te gaan met de school én het klooster. In 1963 namen de 26 overgebleven Ursulinen afscheid van Mollem. Ze verkochten het domein aan de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk. Zij beslisten op hun beurt, in 1969, om de school te sluiten en het domein te verkopen aan projectontwikkelaar Immo Flandria. Het klooster zou plaats ruimen voor de komst van vier nieuwe straten en vijftig nieuwe woningen. De nieuwe eigenaar liet alle gebouwen afbreken en in 1970 werd het hele gebied onderverdeeld in bouwkavels.

Vandaag, een halve eeuw later, is er weinig tot niets overgebleven van het mooie Ursulinenklooster, maar veel inwoners herinneren zich de zusters nog goed. “Dat kloosterdomein was echt een prachtig landgoed”, weet bakker Pierre Peeters (67) die zijn hele leven in Mollem woonde. “Ik was ooit nog misdienaar bij de zusters. En ik ging ook regelmatig in de tuin helpen. En elke ochtend gingen we naar de mis in het klooster. De school was toen heel bekend hoor. Er waren zelfs meisjes uit Mechelen die hier op internaat kwamen. Dat was een heel mooie tijd.”