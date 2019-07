Vier dagen kermis in Kobbegem (en Willy Sommers viert mee) WDS

12 juli 2019

10u35 0 Asse Vanavond gaat Kobbegem Kermis van start. In het dorpscentrum zijn de komende vier dagen tal van activiteiten te beleven.

De vierdaagse begint met een barbecue op vrijdagavond. Morgennamiddag gaan de organisatoren terug in de geschiedenis met een heus middeleeuws feest op het dorpsplein. Kinderen kunnen zelf hun zwaard maken, en strijden als echte ridders. Bezoekers kunnen ook een eigen munt leren slaan. Er is ook boogschieten en er zijn tal van herbergspelen waar je van kan genieten met een frisse Mort Subite in de hand. Wie het landelijke Kobbegem wil ontdekken, kan een ritje maken met de huifkar.

Op zondagmorgen staat een ochtendwandeling op het programma, gevolgd door een stevig ontbijt dat bereid wordt door de KVLV van Kobbegem. In de namiddag is er het derde loopcriterium.

Zondagavond staat Willy Sommers op het podium van de feesttent, gevolgd door danceformatie Lasgo. De kermis wordt traditioneel afgesloten met een optreden van DJ Joost. De toegang is gedu-rende vier dagen gratis.