VIDEO. Oudste duivenmelker van het land viert 100ste verjaardag: “Mijn duivenkot houdt mij in conditie” Wim De Smet

15 juli 2019

12u25 6 Asse Clement Van Haute, de oudste duivenmelker van het land, viert morgen zijn honderdste verjaardag. Clement is nog altijd in topconditie, ook al moet hij elke dag dertien pilletjes slikken. “Ik ben blij dat ik 100 jaar ben mogen worden, ook al ben ik zo goed als versleten (lacht).”

Feest in Asse. Clement Van Haute, de man die al 96 jaar in het hoevetje vlakbij de Markt woont, is een eeuw oud. Maar krasse Clement leeft nog altijd als was hij 65. Twee keer per dag klimt hij nog de trap op, goed voor 30 treden, richting duivenkot. “Ik heb nog elf duiven”, vertelt Clement. “Die geef ik de beste zorgen. Dat duivenkost houdt mij jong en zorgt er voor dat ik in goede conditie blijf. Vroeger had ik meer dan veertig duiven, maar op mijn leeftijd mag een mens het al wat kalmer aan doen. Ik speel wel nog elke week met mijn duiven. Dan trek ik naar café Den Bruinen in Mazenzele en schrijf ik enkele jonge duiven in voor de vlucht van Quièvrain.”

Clement wint regelmatig nog een mooie prijs met zijn duiven. Twee jaar geleden was hij nog algemeen kampioen bij de jonge duiven in zijn club in Mazenzele. “Dat is waar en het is ple-zant om een prijs te winnen met mijn dieren”, vertelt hij. “Maar vorige zaterdag hebben ze er niets van gebakken. Ik weet niet wat er scheelde. Maar goed, een mens kan niet elke week winnen he.”

De voorbije eeuw zag Clement hoe de wereld veranderde. “Ik was 4 jaar toen mijn ouders dit huis vlakbij de Markt kochten”, vertelt hij. “Vroeger was dit een notariaat, maar mijn ouders hebben hier een handeltje in bier opgestart. We staken geuze op fles. Na de oorlog zijn we overgeschakeld op landbouw. We hadden destijds twaalf koeien en die leverden ons elke dag 150 liter melk. Die melk werd hier op de binnenkoer verkocht. De mensen kwamen bij ons met een potje of een kannetje. Daar konden we toen vlot van leven.”

Clement trouwde in 1941, in volle oorlogstijd, met Amelie De Knop. Het koppel kreeg twee dochters. Een van die dochters overleed op 60-jarige leeftijd aan kanker. En echtgenote Amelie liet op 31 december 2006 het leven. “Gestorven van ouderdom”, vertelt Clement. “Ik denk nog vaak terug aan vroeger en aan Amelie. Dat verleden zit in mijn hoofd en het laat me niet los.”

Het scheelde overigens maar weinig of Clement werd in 1940 opgepakt door de Duitse sol-daten. “Maar tegenover onze boerderij was een cafeetje waar een heel schoon meiske woonde. De Duitsers kwamen speciaal voor dat meisje naar hier. Eigenlijk heeft zij er voor gezorgd dat ik niet mee moest naar Duitsland en dat ik op de boerderij mocht blijven voortwerken.”

Pilletjes

“De mooiste tijd van mijn leven, dat waren de jaren na de oorlog”, vervolgt Clement. “We hadden het hier toen beter dan nu, echt waar. Veel mensen hadden moeilijke jaren achter de rug maar toen de oorlog voorbij was, was iedereen opgelucht. De mensen verdienden goed hun boterham, dat was echt een prachtige tijd. Bij de bank kreeg je toen 10 procent intrest op je geld. Nu moet je al bijleggen om je geld op de bank te laten staan. Dat is toch wel een trieste evolutie.”

Clement woont nog altijd alleen, maar hij kreeg wel hulp van Agnes (77), zijn goede vrien-din. “Zij legt mijn pilletjes klaar die ik van de dokter moet nemen. Waar die pilletjes voor dienen, dat weet ik zelf niet meer. Voor mijn bloeddruk vermoed ik? Maar goed, elke mid-dag komt Agnes dus langs en ’s avonds komt ze ook en blijven we vaak tot 23 uur op. De man van Agnes is vroeg gestorven. Zij zorgt echt wel goed voor mij.”

Sigaretten

Een geheim recept om zo oud te worden, heeft Clement niet. “Ik heb nooit veel gedronken, maar wel veel gerookt”, vertelt hij. “Toen ik 50 jaar was ben ik gestopt met die sigaretten. Ik moest toen een operatie aan de gal ondergaan. Toen was dat nog een zware operatie hoor. Ik moest negen dagen in het ziekenhuis blijven. Omdat ik al negen dagen niet gerookt had, ben ik er maar mee gestopt. Gelukkig maar, anders had ik deze verjaardag wellicht niet moeten vieren.”

Voor Clement wordt het een drukke week. Dinsdagavond is er een groot feest in de zaal van Den Bloeyenden Wijngaerdt op de Markt. “En vrijdag trakteer ik het bestuur van de duivenbond op een etentje”, klinkt het. “En zaterdag trakteren zij mij. Het is plezant dat ik nog zo veel vrienden heb. Nooit had ik gedacht dat ik 100 jaar zou worden. Hoe oud ik wil worden, wil ik niet weten. Een mens weet nooit wat er voor de deur kan staan. En ooit zal ik ook wel eens afscheid moeten nemen. Maar nu nog niet, eerst gaan we genieten van deze honderdste verjaardag.”