VIDEO. Mars voor meer verkeersveilgheid: actievoerders overhandigen petitie en manifest aan burgemeester Wim De Smet

29 mei 2019

14u05 2 Asse Honderden leerlingen van de vrije basisschool De Kleine Wereld en de gemeenschapsschool Vijverbeek hebben vanmorgen actie gevoerd voor meer verkeersveiligheid in Asse. De leerlingen hielden een indrukwekkende optocht en zongen ook luidkeels een eigen liedje.

Zowel Vijverbeek als De Kleine Wereld bevinden zich in de razend drukke Nieuwstraat (N285) waar dagelijks duizenden auto’s en vrachtwagens voorbij rijden. Beide scholen, hoewel behorend tot een verschillend onderwijsnet, sloegen daarom de handen in elkaar om een ‘Manifest voor een veilige schoolomgeving’ op te stellen. De kinderen trokken gisteren te voet naar het gemeentehuis. Aan de rotonde op het kruispunt van de Bloklaan en het Muurveld werd een eerste keer halt gehouden en zongen de leerlingen een zelf gecomponeerd liedje.

Signaal

Nadien trok de mars naar het Gemeenteplein waar de actievoerders ontvangen werden door burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). Hij kreeg een petitie en het manifest overhandigd.

“We willen een signaal geven dat er echt wel iets moet veranderen”, zegt directeur Dirk Van Den Eynde van De Kleine Wereld. “We hebben samengezeten met de wijkcomités en de Fietsersbond maar evengoed met onze collega’s van Vijverbeek. Dit is een mooi initiatief geworden. We willen samen, ook met de handelaars en het nabijgelegen ziekenhuis, een oplossing zoeken waar we allemaal beter van worden.”

In het manifest staan alvast enkele concrete voorstellen. Het meest opmerkelijke idee is om van de Bloklaan, waar het OLV-ziekenhuis zich bevindt, een eenrichtingsstraat te maken in de richting van de Nieuwstraat. De initiatiefnemers willen ook dat er in de Boekfos een parkeerstrook wordt opgeofferd voor een veilig fietspad. En de aansluiting van de Arsenaalstraat, de Markt en de Kattestraat moet autoluw worden gemaakt.

Sleutel

Aan het Vlaams Gewest wordt dan weer voorgesteld om de verkeerslichten aan De Kleine Wereld te verplaatsen naar het kruispunt met de Bloklaan. Aan de campus Vijverbeek zouden gemachtigde opzichters een sleutel voor de verkeerslichten moeten krijgen zodat ze die tijdens de ochtendspits zelf kunnen bedienen. Ook hier wordt gevraagd om het zebrapad te verplaatsen. “Het huidige zebrapad ligt vlakbij de uitgang van de schoolpoort maar dat is een levensgevaarlijke situatie”, weet leerkracht Frederik De Veylder. “Ik werk nu 10 jaar in Vijverbeek en ik heb de veiligheid in de Nieuwstraat alleen maar achteruit zien gaan. Ik zou mijn eigen kinderen niet met de fiets of te voet naar school durven sturen. Er moeten echt wel drastische maatregelen worden genomen nu.”