VIDEO. Hartverwarmend: leerlingen vormen indrukwekkende erehaag als afscheid aan keukenjuf Marina: “Je was beter dan de Comme chez Soi” Wim De Smet

27 juni 2019

12u35 0 Asse De leerlingen van de gemeenschapsschool Vijverbeek in Asse hebben op hartverwarmende wijze afscheid genomen van keukenjuf Marina Schollaert (60). Met een daverende erehaag, een schoollied en tientallen tekeningen en cadeautjes werd juf Marina bedankt voor al die jaren dat ze elke middag de kinderen een maaltijd voorschotelde. “Je was beter dan de Comme chez Soi.”

Marina Schollaert is afkomstig van Aalst, maar de liefde bracht haar naar Asse. Zeventien jaar geleden ging ze aan de slag in de campus Vijverbeek. Eerst maakte ze deel uit van de kuisploeg, maar toen een collega met pensioen ging, nam Marina haar plaats in de keuken in. De voorbije jaren groeide ze uit tot de absolute ‘La Mama’ van de school. Volgens de leerkrachten waren de maaltijden zelfs beter dan de sterrenborden die in de Comme chez Soi worden geserveerd. “Dat zal een beetje overdreven zijn”, lacht Marina, “maar ik heb hier wel altijd hard mijn best gedaan om de kinderen een smakelijk middagmaal te geven. En dat gebeurde vaak met een kwinkslag.”

Elke dag schoven Marina en haar collega Kristel maar liefst 180 kinderen borden over de keukentoog. “Uiteraard kunnen we dat eten niet met ons tweetjes maken”, luidt het. “De school doet een beroep op een gespecialiseerd bedrijf dat elke dag de verse vacuüm maaltijden levert. Vervolgens is het aan ons om alles op te warmen in de oven. Daar komt nog wel wat werk bij kijken. Voor de kleintjes snijden we de kip en de spaghetti in stukjes. Toch zijn er ook veel grote leerlingen die dat graag zo willen (lacht).”

“En vervolgens begint het opscheppen van alle maaltijden”, vervolgt Marina. “Eerst voor de lagere school, nadien voor de leerlingen van het middelbaar. En nadien ruimt Kristel af en begin ik de keuken te kuisen. Pas rond 14 uur kunnen we ook zelf een hapje eten (lacht).”

Marina deed haar werk geen dag tegen haar zin. “We hebben hier veel plezier gemaakt. Ik kon ook al eens onnozel doen tegen de kinderen. Voor mijn zestigste verjaardag had ik voor iedereen zakje snoep mee. En iedere dag, als de leerlingen na de middag opnieuw naar de klas gingen, werd de radio hier ‘vollen bak’ gezet.”

En voortaan is Marina met pensioen. “Ik ben blij dat ik met pensioen kan gaan, maar de kinderen ga ik wel missen”, vertelt ze. “Maar goed, ik heb thuis een hond, Billy. Met hem zal ik nu elke dag gaan wandelen. En als ik in de buurt ben, spring ik zeker nog eens in de school binnen.”