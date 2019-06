VIDEO. Brandweer redt kat van terras aan brandende flat op 30 meter hoogte Wim De Smet

23 juni 2019

14u03 40 Asse Een felle brand in een flat op de 11de verdieping heeft vanmorgen bijna het leven gekost aan een kat. Het dier probeerde via het terras aan de vlammen te ontsnappen maar kwam vast te zitten op het rolluik van een andere flat, op meer dan 30 meter hoogte.

De brand ontstond in paviljoen 6 van het Breugelpark in Zellik. De bewoners werden even na 6 uur gewekt door een indringende brandgeur. Het koppel, dat nog maar anderhalve maand in het appartement woonde, kon snel in veiligheid worden gebracht. “Het vuur ontstond in de keuken”, meldt brandweerkapitein Michel Carlé van de brandweerzone Brabant West. “Vermoedelijk is er iets fout gegaan met het elektrisch fornuis of met de waterkoker. Er was een enorme rookontwikkeling.”

Het jonge koppel raakte bevangen door de rook en werd met ademhalingsproblemen overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse. De brandweermannen hadden intussen alle moeite van de wereld om de kat des huizes te vangen. Het dier raakte in paniek en vluchtte naar het terras van de flat. Vanaf het terras sprong ze naar een rolluikkast van een aanpalende flat. “Het dier bevond zich daar op een boordje van amper 20 centimeter en kon haast niet meer bewegen zonder naar beneden te vallen”, zegt Carlé. “We hebben de kat uiteindelijk via de brandweerladder kunnen evacueren. Dat was niet eenvoudig. Onze ladderwagen kan een hoogte van 30 meter aan, maar de kat zat nog iets hoger. Uiteindelijk heeft onze man bovenop de ladderwagen zich tot het uiterste gestrekt zodat hij de kat kon pakken.”

Het dier zat onder het roet en werd door de politie overgebracht naar een veearts. De flat is onbewoonbaar door rookschade. De bewoners kunnen voorlopig bij familie terecht.