Verkeersweek in Middenschool Vijverbeek: leerlingen ervaren crashtest WDS

25 oktober 2019

13u30 0 Asse De leerlingen van de Middenschool Vijverbeek kregen een ‘Verkeersweek’ waarin ze onder meer een crashtest ondergingen.

Tijdens de verkeersweek kregen de leerlingen in de Franse les nog eens de verkeersregels ingepeperd. En tijdens de lessen lichamelijke opvoeding werd de fietsbehendigheid getest. “We hebben onze leerlingen ook aangemaand om zichtbaar en veilig naar school te komen”, vertelt pedagogisch coördinator Saskia Van der Burght. “Vandaag sluiten we de verkeersweek af. De scholieren maken kennis met de dode hoek van een vrachtwagen. En tegelijk komen ze ook te weten hoe het voelt om te crashen aan een snelheid van 7 kilometer per uur. Zo leren ze meteen hoe belangrijk de veiligheidsgordel is.”

Ook een ploeg van Infrabel, de spoorwegbeheerder, zakte naar Vijverbeek af. Zij willen jongeren waarschuwen hoe gevaarlijk spoorlopen is. “En de mensen van Securail wijzen ook op de gevaren van spooroverwegen en waar we moeten opletten als we op het perron staan”, besluit Saskia.