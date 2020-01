Veertien jaar cel voor man (39) die gezin probeert om te brengen door brand te stichten Tom Vierendeels

11 januari 2020

15u05 8 Asse Een 39-jarige man uit Molenbeek is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor onder meer poging tot moord en opzettelijke brandstichting. De man probeerde afgelopen zomer zijn hoogzwangere ex, twee jonge kinderen en een man te vermoorden door in Breughelpark brand te stichten terwijl ze lagen te slapen. De slachtoffers konden gelukkig ontkomen.

De 39-jarige man verscheen 8 januari voor de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel. “Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor poging tot moord, opzettelijke brandstichting, belaging, beschadiging van een onroerend goed en stedelijke afsluitingen, schriftelijke bedreigingen met bevel of voorwaarde en elektronische overlast”, laat Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde weten. “Hij pleegde de feiten in staat van wettelijke herhaling. Het was immers niet de eerste keer was dat hij zijn ex lastigviel.”

Hoogzwanger

Het meest ingrijpende wat de man ondernam was door op 8 juli brand te stichten in het appartement van zijn hoogzwangere ex in het Zellikse Breughelpark. Ze huurde daar op de eerste verdieping een flat en verbleef er die maandagochtend met haar twee jonge kinderen en een man. De bewoners werden kort voor 9 uur gewekt door de hevige brand in de flat. Omdat de dader benzine had uitgegoten voor de voordeur kon het gezin alleen nog via het balkon ontkomen.

Ontsnapping

Buren zagen hoe de man de vrouw liet zakken tot het balkon van het ondergelegen appartement. Nadien liet hij de twee kinderen in haar armen vallen. Vervolgens parkeerde een man zich met zijn bestelwagen tot tegen het gebouw waardoor iedereen via daar de begane grond kon bereiken. De vier personen eindigden uiteindelijk in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het herstel evolueerde en of de vrouw in goede omstandigheden kon bevallen. Andere bewoners werden eveneens geëvacueerd en met een bus naar de Zellikse sporthal overgebracht.

Ex opgepakt

Een branddeskundige bevestigde dezelfde dag nog dat het om brandstichting ging en de dag erna werd al een verdachte opgepakt: de toen 38-jarige Molenbeekse ex van de bewoonster. De politie kon de man identificeren op basis van verklaringen van de vrouw en de beelden van de camera’s aan de in- en uitgangen van het gebouw. De man die in het appartement verbleef, verklaarde tijdens de brand ook al aan buren dat er benzine was uitgegoten en dat die in brand was gestoken.

Het was ook niet de eerste keer dat de man zijn ex viseerde. Volgens buren was hij enkele dagen voordien nog maar eens de deur komen instampen. Die schade was nog niet volledig hersteld waardoor het een koud kunstje geweest zou zijn om de woning binnen te dringen. Buren belden ook regelmatig de politie toen ze opgeschrikt werden door geweld in de flat. Een ruiker bloemen met een kaartje met ‘sorry’ op werd door buren ook eens aangetroffen. “Ze kreeg doodsbedreigingen en werd aangevallen, maar ondanks alle klachten en politie-interventies gebeurde er weinig”, liet een buur zich in de nasleep van de brand ontvallen. “Je ziet tot wat het geleid heeft. Ze hadden kunnen sterven.”