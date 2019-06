Vaste klant ‘weet niet waarom hij mes op zak heeft’ WHW

21 juni 2019

11u20 0 Asse Een Assenaar riskeert een celstraf van 1 jaar voor verboden wapenbezit. Bij een controle werd een mes gevonden in zijn jaszak.

Op 6 oktober 2017 vonden agenten een mes van 20 cm in de jaszak an de beklaagde. “Geen idee waarom ik dat bij mij heb”, klonk het. Een slimme zet was het niet, zeker omdat hij even daarvoor een celstraf met probatie-uitstel had gekregen. Een van de voorwaarden is dat hij geen nieuwe misdrijven mocht plegen. Een tweede stommiteit die hij begin was het negeren van de minnelijke schikking. Het parket had hem immers voorgesteld om 250 euro te betalen, waarna de strafvordering zou vervallen. Dit voorstel negeerde hij waardoor hij gedagvaard werd. Nu riskeert hij een celstraf van 1 jaar. Uitspraak op 18 september.