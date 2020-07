Vandalen stichten brand in sporthal Molenbos Zellik Wim De Smet en Amber Gys

24 juli 2020

Drie jongeren hebben vrijdagavond brand gesticht in de kelder van de leegstaande sporthal Molenbos in Zellik (Asse). De brand werd volgens de brandweer aangestoken in de kelderverdieping en opgemerkt door enkele voorbijgangers. De brandweer en politie snelden ter plaatse en konden vlammen snel onder controle krijgen. Er was vooral rookvorming in en rond de sporthal. De politie is een onderzoek gestart naar de daders. De sporthal Molenbos staat al enkele jaren leeg en wacht op de afbraak.



