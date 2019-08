Valère en Lea vieren briljanten jubileum en viergeslacht WDS

18 augustus 2019

16u20 0

Valère Houbrechts (87) en Lea Ebraert (86) vierden zopas hun briljanten huwelijksjubileum én een eerste viergeslacht in de familie. Valère en Lea leerden elkaar in de kruidenierszaak van Lea’s ouders in Anderlecht. Ze trouwden in 1954 en hielden café in Jette. Daarnaast baatte het koppel ook een groothandel in suikerwaren uit. Vanaf 1967 tot 1992 werkte Valère als verkoopdirecteur bij Johnson Was terwijl Lea zich het huishouden aantrok. Het briljanten paar kreeg een dochter en twee kleinkinderen. Intussen zijn er ook twee achterkleinkinderen zodat er ook een viergeslacht is.

Lea en Valère hebben ook nog heel wat hobby’s. Zo maakten ze tot twee jaar geleden nog deel uit van wandelclub Manke Fiel. Ze babysitten graag op de achterkleinkinderen en genieten van een gastronomisch etentje.