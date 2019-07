Uitslaande brand in Breughelpark werd aangestoken Tom Vierendeels

09 juli 2019

11u19 4 Asse De hevige brand in een appartement van het Breughelpark werd aangestoken. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Het is onderzoek is volop aan de gang. De bewoner zou volgens een buur de laatste weken problemen met een persoon hebben gehad.

Het gaat dat toch om brandstichting in de flat waar maandagochtend een zeer hevige brand woedde. Johnny Serry, een bewoner van het gebouw, zei ons gisteren al dat de bewoner kort na de brand aan hem verklaarde dat het om brandstichting ging. Iemand zou onlangs nog langsgekomen zijn om de deur in te stampen en de schade daarvan was nog niet volledig gerepareerd. De politie zou ook al meermaals tussenbeide gekomen zijn voor problemen met een bepaalde persoon. Die man is in ieder geval geen bewoner van het gebouw. Het parket stelde een branddeskundige aan en die bevestigt nu dat het vuur opzettelijk werd aangestoken.

Het gezin van Afrikaanse afkomst lag kort na 9 uur te slapen toen ze gewekt werden door de brand. Om te kunnen ontsnappen aan de vlammenzee diende het koppel met hun jonge kinderen te vluchten naar een lagergelegen balkon via hun eigen balkon. Vanaf daar konden ze op het dak van een bestelwagen klimmen om zo de begane grond te bereiken. Niets te laat, want even later stond het appartement in lichterlaaie.