Trein met honderd reizigers aan boord gestrand na persoonsaanrijding in Asse, slachtoffer lichtgewond Tom Vierendeels

19 februari 2020

19u13 58 Asse Het treinverkeer tussen Opwijk en Jette lag woensdagavond een hele tijd stil na een incident in Asse. Daar werd een persoon aangereden in vol spoor. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Het was een trein die van Brussel-Zuid naar Dendermonde ging die betrokken was bij het incident. “Er werd een persoon aangetroffen die lichtgewond raakte”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. “De trein kwam rond 18.30 uur zo’n zestig meter voor het station van Asse tot stilstand. De aanrijding gebeurde in vol spoor. Aan boord zaten ongeveer honderd reizigers. De NMBS stelde alles in het werk om vervangbussen in te leggen tussen Opwijk en Jette. Om 19.40 uur kon één spoor opengesteld worden en rond 20.15 uur zal dat het geval zijn voor het andere spoor.”