Toneelkring Vrij en Blij op de planken met komedie ‘Striptease’ WDS

15 november 2019

14u35 0 Asse De acteurs van toneelkring Vrij en Blij brengen de hilarische komedie ‘Striptease’ op de planken van het CC Oud Gasthuis.

Striptease is een stuk van Kamiel Kemels en de regie is in handen van Gert Boey. Kijkers worden in het stuk meegenomen naar het gemeentehuis waar volgens sommigen hard wordt gewerkt, maar volgens anderen niet hard genoeg. De afdeling ‘Burgerlijke stand’ van Frank, Bruno en Harry staat onder het strenge gezag van ‘Iron Lady’ Claire Staelens, een warmbloedige mannenhaatster. Om hun bazin wat te laten afkoelen, bedisselen de bedienden een gewaagd plannetje.

De voorstellingen hebben plaats op vrijdag 6, zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 december om 20 uur. De zondagsvoorstelling gaat om 14.30 uur van start.

Toegangstickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via vrijenblijasse@hotmail.com of op 0486/50.12.63.