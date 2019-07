Tijdelijk eenrichtingsverkeer op vrijdag in de Nieuwstraat Tom Vierendeels

04 juli 2019

13u27 0 Asse De Nieuwstraat wordt op vrijdag 5 juli enkele uren een eenrichtingsstraat. Farys zal er de rioolputten inspecteren en reinigen. Dat gebeurt ook in de Koensborre, maar hier blijft de hinder beperkt.

In het kader van werken aan de riolering in de Koensborre en het stuk Nieuwstraat tussen Steenweg en Kalkoven zal Farys vrijdag een eerste inspectie en reiniging van de rioolputten uitvoeren. Die inspectie en reiniging is al een hele week aan de gang in de Koensborre, maar de verkeershinder blijft beperkt.

Op vrijdag 5 juli zal dit werkje ook om 6.30 uur starten in de Nieuwstraat. Hier wordt wel meer hinder verwacht. Om veiligheidsredenen zal daarom tot na de inspectie en reiniging eenrichtingsverkeer gelden. Het verkeer komende uit Ternat zal omgeleid worden via Muurveld en Boekfos. Eens de werken achter de rug zijn wordt de straat onmiddellijk vrijgemaakt.