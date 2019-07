Tijdelijk afsluiten van Nieuwstraat veroorzaakt verkeersdrukte in centrum en gemor bij handelaars Wim De Smet

30 juli 2019

18u05 8 Asse Het tijdelijk afsluiten van de Nieuwstraat (N285) heeft dinsdag flink wat verkeersdrukte veroorzaakt in het centrum. Ook de handelaars klagen. “We zagen vandaag de helft minder klanten dan gewoonlijk”, luidt het bij Vishandel Boel. Woensdag gaat de Nieuwstraat opnieuw open voor het verkeer. Dat is wel sneller dan verwacht.

De N285 vormt de verbinding tussen Ternat en Asse. Zaterdag werd de rijweg, ter hoogte van de Kerkstraat, onverwacht afgesloten omdat er een put in het wegdek was ontstaan. De politie vreesde voor een ondergronds lek en sloot voor alle veiligheid de straat af.

Die situatie veroorzaakte zowel maandag als dinsdag flink wat overlast. Het vele vrachtverkeer dat vanuit Ternat naar Asse reed, werd gedwongen om via het Muurveld en de Boekfos de N9 te bereiken. Veel vrachtwagenchauffeurs probeerden de omleiding te omzeilen door hun navigatietoestel te volgen, maar kwamen vervolgens vast te zitten in de smalle centrumstraatjes. Een vrachtwagenchauffeur probeerde zelfs om via de Arsenaalstraat en het Gemeenteplein de N9 te bereiken.

Viswinkel

Ook de handelaars in de Nieuwstraat zagen hun omzet fors dalen. “Wij waren onbereikbaar voor de automobilisten”, vertelt Sam Boel van Vishandel Boel. “De politie heeft de hele straat afgesloten terwijl dat helemaal niet nodig was. Daardoor konden automobilisten hun wagen niet meer kwijt op de parking in de Nieuwstraat en op de parking van de Koensborre. Omdat ook het Kerkplein niet meer te bereiken was, moesten veel oudere mensen hun wagen aan de andere kant van het centrum parkeren. Het gevolg was dat ons cliënteel gehalveerd werd.”

Volgens Sam Boel is het niet de eerste keer dat de Nieuwstraat plots dichtgaat. “Dat hebben we de voorbije drie jaar al meerdere keren meegemaakt”, vertelt hij. “In 2017 hebben we eenrichtingsverkeer gekregen voor de bouw van een appartement, nadien werd het Koensborreplein heraangelegd. We hebben al drie keer een lek in de riolering meegemaakt en één gaslek. En als de straat afgesloten is, dan ziet alles er doods uit.”

Gewestweg

Schepen van Openbare Werken Rik De Baerdemaeker garandeert dat de Nieuwstraat woensdag opnieuw opengaat. “De kritiek van de afgesloten parkings is terecht”, zegt De Baerdemaeker. “Maar los daarvan: wij hebben gewoon zo snel mogelijk gereageerd. Toen maandag bleek dat de put minder gevaarlijk was dan gedacht, hebben we een aannemer meteen opdracht gegeven om het wegdek te herstellen, ondanks het feit dat dit een gewestweg is. We gaan nu de rekening doorsturen naar het Vlaams Gewest. En we willen ook onderhandelen over een definitieve heraanleg van de Nieuwstraat.”