Terug naar school in coronatijd? Deze papa's timmeren zelf een openluchtklas in elkaar

14 mei 2020

15u45 0 Asse De leerlingen van de basisschool Vijverbeek in Asse kunnen vanaf morgen terecht in een openluchtklas. Door de coronacrisis is de openluchtklas een ideaal alternatief voor het muffe klaslokaal.

De openluchtklas werd ontworpen door aannemer Santosh Van der Biest (38) uit Aalst. Zijn dochtertjes, de tweeling Rani en Gita (8), lopen in Vijverbeek school. “Ik heb mijn eigen interieurbedrijf in Aalst”, vertelt Santosh. “Daarom had de school me gevraagd of ik hen niet wilde helpen bij het bouwen van een openluchtklas. Ik zag het wel zitten om een beetje te helpen. Maar uiteindelijk is het een beetje meer dan alleen helpen geworden.”



Santosh tekende in zijn atelier zelf het ontwerp uit voor de openluchtklas en legde zijn plan voor aan de directie. “Daar was men onmiddellijk enthousiast”, vertelt hij. “De school financierde het hout terwijl ik, samen met enkele andere papa’s en vrijwilligers, het werk voor mijn rekening nam. We doen dit klusje dus helemaal uit vrije wil en zonder bezoldiging.”

Zes houten compartimenten

De buitenklas bestaat uit zes houten compartimenten. Momenteel zijn de papa’s nog druk bezig met het vervaardigen van het zevende en laatste compartiment. “De kinderen kunnen verspreid over twee niveaus plaatsnemen”, vertelt Santosh. “In normale omstandigheden kunnen er ongeveer vijf kinderen per compartiment zitten. In deze coronatijden zal dat een beetje minder zijn. Vooraan laten we een opening vrij die als toegang tot de klas gebruikt kan worden. Mogelijk plaatst de school ook nog een verplaatsbaar krijtbord in de klas.”

Het in elkaar knutselen van alle compartimenten neemt normaal twee dagen in beslag. “Dat betekent dat we vanavond klaar moeten zijn”, luidt het. “Morgen hervat de school en kunnen de kinderen hier les volgen.”

Directrice Sarah Cools van de basisschool is opgetogen met de nieuwe buitenklas. “We hanteren strikte coronamaatregelen en dan is het voor de kinderen toch wel tof om ook in de frisse lucht eens les te krijgen”, zegt ze. “We gaan de openluchtklas ook afwisselend gebruiken zodat iedereen er kan van genieten. Onze openluchtklas is trouwens de eerste stap in een volledige vernieuwing van onze speelplaats. Later gaan we nog de sportzone aanpakken.”



