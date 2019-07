Te Deum in Sint-Martinuskerk herdenkt troonsbestijging Leopold I WDS

08 juli 2019

13u45 3

In de Sint-Martinuskerk van Asse heeft op zondag 21 juli het Te Deum plaats. Het Te Deum in Asse zal, naar aanleiding van de nationale feestdag, gezongen worden, aansluitend op de misviering van 10.30 uur. Met het Te Deum wordt de troonsbestijging van Koning Leopold I, stichter van het Belgische vorstenhuis, herdacht. De plechtigheid is toegankelijk voor iedereen.