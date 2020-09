Tankinstallatie op landbouwbedrijf vat vuur tijdens herstellingswerken Tom Vierendeels

17 september 2020

18u19 0 Asse Op een landbouwbedrijf in de Pullewouwe in Asbeek is donderdagvoormiddag een ramp vermeden. Tijdens slijpwerken vatte een tankinstallatie voor de landbouwvoertuigen plots vuur. De aanwezigen konden het vuur snel binnen de perken houden waardoor de brandweer alleen diende na te blussen en te controleren.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West werden donderdagvoormiddag kort voor 10.30 uur gealarmeerd voor een brand in de straat tussen Essene en Asbeek. “Het vuur woedde in een loods waar de machines gestald worden”, vertelt majoor Bruno Van den Broeck. “Eén gedeelte van die loods wordt gebruikt als werkruimte waar onder meer herstellingen aan machines worden uitgevoerd. Men was er met een slijpschijf aan de slag aan een Bobcat, maar de gensters sloegen over op enkele vaten met olie. Hierdoor ontstond er brand waarna de vlammen ook oversloegen naar een tankinstallatie voor de voertuigen.”

De aanwezigen grepen gelukkig snel en koelbloedig in. “Enkele brandblussers die in de buurt stonden werden leeggespoten op de vlammen waarna er nog verder geblust werd met emmers water”, weet Van den Broeck. “Hierdoor hebben wij alleen nog de finale blussing moeten uitvoeren, net zoals een controle. Er mag hier inderdaad van geluk gesproken worden. Dankzij hun optreden is de brand niet overgeslagen naar het brandstofreservoir van de installatie. Die installatie is wel volledig kapot en ook twee lichtkoepels in het dak zijn gesmolten door de hitte.”