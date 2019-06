Takelaar voor rechter na ‘verdwijning’ van 22 koffieapparaten WHW

17 juni 2019

18u40 0 Asse Het hoofd van een takeldienst uit Asse is voor de rechter moeten verschijnen op verdenking van heling. Uit een vrachtwagen die zijn bedrijf getakeld had bleken 22 koffiezetapparaten verdwenen te zijn. “Hij heeft net gezorgd dat ze terug zijn gevonden!”, aldus zijn advocaat. Het parket vordert niettemin 6 maanden cel met uitstel.

Het takelbedrijf voert al decennialang klusjes uit voor justitie. Zo ook op 10 februari 2017, toen in Anderlecht in een vrachtwagen de buit van een inbraak was aangetroffen. Een deel daarvan bleken 288 koffiezetmachines te zijn. Toen de politie enige tijd later de lading wilde inventariseren bleken er 22 machines verdwenen te zijn. Al snel kwam de aap uit de mouw. Het labo was in het kader van het onderzoek foto’s komen maken van de buit. Hierbij waren een aantal koffiezetapparaten uit de dozen gehaald. Binnen het bedrijf was al snel rondgegaan dat het labo de apparaten niet had geteld. “Dat gerucht is snel rondgegaan en dus hebben verschillende werknemers een apparaat genomen”, aldus de verdediging.

Opportunisme

Bij een huiszoeking troffen agenten 21 toestellen aan bij de beklaagde. “Hij wist als laatste dat er apparaten verdwenen waren. Onmiddellijk heeft hij alle werknemers gevraagd om hun apparaat terug te bezorgen. Dit is ook gebeurd. Het ging immers volgens mijn cliënt om 21 toestellen, en niet om 22", aldus zijn advocaat, “denkt u nu echt dat hij, die al 22 jaar voor justitie werkt, zich gaat laten kennen voor een paar koffiemachines?!” Het parket meent alleszins van wel en vorderde een celstraf van 6 maanden met uitstel. “Plat opportunisme”, omschreef de procureur het. Uitspraak op 5 september.