Taal- en smartphonecursussen voor 55-plussers WDS

06 augustus 2019

16u05 0 Asse Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) organiseert taal- en IT-cursussen voor 55-plussers. Wie meewil met de smartphone, Android en andere sociale media, of gewoon een vreemde taal wil leren, kan vanaf eind september terecht in Asse.

Geïnteresseerden in IT-lessen kunnen op zaterdag 31 augustus terecht op de opendeurdagen van het CVO in de campussen van Ternat en Merchtem. De inschrijvingsprijs bedraagt 100 euro. De lessen hebben plaats in de Sint-Martinusschool in de Koensborre en duren tot midden februari.

Wie zich inschrijft voor een taalcursus heeft de keuze tussen Engels en Spaans. Die lessen hebben plaats in het Oud Gasthuis. Cursisten betalen 90 euro voor een opleiding die tot begin maart duurt.

Meer info via www.cvosemper.be.