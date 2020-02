Stamgasten van Malpertuus zwaaien cafébaas Poetjes uit Wim De Smet

25 februari 2020

13u20 0 Asse De trouwe stamgasten van café Malpertuus in Asse hebben gisteravond afscheid genomen Eric Van der Poten (70), beter bekend als ‘Poetjes’. Eric stond dertig jaar achter de toog van het café.

Eigenlijk nam Poetjes in 2011 al een keer afscheid van de Malpertuus. De bekende cafébaas nam de zaak in 1990 over en liet ze 9 jaar geleden over aan huidig zaakvoerder Dirk De Witte. Maar de nieuwe baas vroeg Poetjes meteen of hij geen zin had om iedere maandagavond het café nog open te houden. En Poetjes stemde in. En zo hield hij de voorbije jaren trouw iedere maandag zijn voormalig kroegje open.

Maar nu ook Dirk De Witte het café stopzet is het toogleven van Eric Van der Poten ook voorbij. De gevierde cafébaas kreeg gisteravond de zaak nog eens vlot gevuld. En hoe later het werd, hoe luider er ‘Merci Poetjes’ werd geschreeuwd.

Café Malpertuus is vrijdag een laatste keer open. Nadien gaat de deur dicht. Het café is eigendom van de brouwersfamilie Haelterman. De eigenaars zijn koortsachtig op zoek naar een nieuwe uitbater om het legendarische café snel opnieuw te openen.