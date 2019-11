Sportjournalist Ruben Van Gucht brengt voorstelling ‘Sportman’ op zolder Oud Gasthuis Wim De Smet

12 november 2019

13u15 2 Asse Sportjournalist Ruben Gucht brengt op donderdag 14 november de voorstelling ‘Sportman’, een bundeling van verhalen die zich de voorbije tien jaar in zijn leven hebben afgespeeld.

‘Sportman’ wordt een wereldreis waarin de gebeurtenissen door de ogen van de sportjournalist én de sporter in de journalist worden verteld. De zoektocht naar Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels Albert op Francorchamps, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op hoogtestage met Jurgen Van Den Broeck, het evangelie schenken aan Romelu Lukaku, de sprint aantrekken voor Greg Van Avermaet, quizzen met Jan Vertonghen en tochten van honderd kilometer lopen. Ruben Van Gucht beklimt bergen, test het werelduurrecord en waagt zich aan ultralopen.

Naast verhalen is er ook een belangrijke rol voor muziek is weggelegd. Van Gucht gaat op tournee met twee van z’n vaste muzikale compagnons: Mathieu & Guillaume

Sportman heeft plaats op donderdag 14 november om 20 uur op de zolder van het Oud Gasthuis. Toegangstickets kosten 12 euro. Meer info op www.ccasse.be.