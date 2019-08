Sportinfrastructuur gesloten voor grote schoonmaak Bart Kerckhoven

26 augustus 2019



De start van het nieuwe schooljaar betekent in Asse ook de start van de grote schoonmaak in de sportinfrastructuur. Vanaf maandag 2 tot en met woensdag 4 september zijn de beide sporthallen op de site Waalborre en het zwembad in Asse gesloten voor de grote schoonmaak. Het gemeentebestuur laat weten dat ze opnieuw opengaan voor het publiek op donderdag 5 september.