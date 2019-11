Spooroverweg aan Bomaco-site twee dagen dicht voor onderhoudswerken WDS

13 november 2019

14u00 0 Asse Spoorwegbeheerder Infrabel voert van 14 tot en met 16 november werken uit aan de spooroverweg in de Oude Merchtemsebaan.

De Oude Merchtemsebaan vormt de toegangsweg tot de Bomaco-site en het aanpalende doorgangsterrein voor woonwagens. De overweg wordt afgesloten van donderdag 22 uur tot zaterdagochtend 6 uur. Overdacht is het tussen 6 en 22 uur mogelijk om het terrein te bereiken via de PIVO-site. ’s Nachts is de PIVO-site afgesloten en kunnen er geen voertuigen het Bomaco-domein oprijden of verlaten.