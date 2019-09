Spontane staking bij De Lijn in Asse: directie en vakbonden bereiken akkoord maar chauffeurs rijden vandaag niet meer uit WDS; AW

20 september 2019

08u18

Bron: Belga 52 Asse De vakbonden en de directie van De Lijn bereikten zopas een akkoord over de sociale onrust in de stelplaats in Asse. Vanmorgen braak daar een spontane staking uit waardoor er amper bussen zijn uitgereden.

De chauffeurs van De Lijn in Asse klagen over een “heel groot personeelstekort”. Dat meldt vakbondsman Marcel Conters van ACOD. “Er is een heel groot personeelstekort. Mensen worden niet op tijd verwittigd als een collega afwezig is, krijgen te maken met verbaal en fysiek geweld en doen veel overwerk. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.”

De chauffeurs legden vanmorgen het werk neer waardoor vooral de drukke lijn 214 Aalst-Brussel ernstig verstoord raakte. Ook op andere streeklijnen in de regio Asse vielenn door de spontane staking ritten weg. Dat was onder meer het geval op de lijnen 240, 241, 242, 355 en 625, aldus De Lijn.

Bij de directie van De Lijn erkent men de problemen. “We zitten in Asse met een aanslepend chauffeurstekort”, zegt woordvoerster Sonja Loos. “Dat tekort, gecombineerd met een groot ziekteverzuim, zorgt er voor dat we sommige mensen geen verlof kunnen toekennen. En dat wekt wrevel.”

Er is momenteel een spontane staking in stelplaats Asse.

Er is momenteel een spontane staking in stelplaats Asse.

Vooral lijn 214 Aalst Brussel wordt hierdoor verstoord. Er vallen ook ritten weg op streeklijnen in regio Asse. Onder meer op lijnen 240, 241, 242, 355 en 652.

Vakbonden en directie gingen vanmorgen meteen rond de tafel zitten en bereikten zopas een akkoord. De Lijn engageert zich om, in overleg met personeel en vakbonden, tot een structurele oplossing te komen. “Concreet gaan we de verlofdagen die de chauffeurs voor het einde van het jaar moeten opnemen, ook effectief toekennen”, meldt Loos. “We zijn ook overeengekomen dat de chauffeurs meer ademruimte moeten krijgen én dat er beter wordt gecommuniceerd naar de reizigers.”

Nu er een akkoord is, garandeert De Lijn dat de dienstverlening vanaf zaterdagochtend weer normaal zal verlopen. Vandaag rijden de chauffeurs niet meer uit. Er zal dus nog de hele dag hinder zijn op de streeklijnen in de regio rond Asse. Op lijn 214 Aalst- Brussel rijdt ongeveer de helft van de bussen. Dat is ook het geval voor de lijnen 241 en 355. Op de lijnen 240, 242, 243 en 625 is er vrijwel geen busverkeer.