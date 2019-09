Spontane staking bij De Lijn in Asse: deze lijnen ondervinden hinder AW

20 september 2019

08u18

Bron: Belga 3 Asse In de stelplaats van De Lijn in Asse, in Vlaams-Brabant, is een spontane staking uitgebroken. Daardoor is vooral de lijn 214 Aalst-Brussel ernstig verstoord, zo meldt de openbaarvervoermaatschappij. Volgens vakbondsman Marcel Conters van ACOD ligt een "heel groot personeelstekort" aan de basis.

Ook op andere streeklijnen in de regio Asse vallen door de spontane staking ritten weg. Dat is onder meer het geval op de lijnen 240, 241, 242, 355 en 625, aldus De Lijn.

De chauffeurs weigeren volgens de openbaarvervoermaatschappij uit te rijden uit onvrede over de chauffeursplanning. Dat bevestigt Conters: "Er is een heel groot personeelstekort. Mensen worden niet op tijd verwittigd als een collega afwezig is, krijgen te maken met verbaal en fysiek geweld en doen veel overwerk. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst."

#verstoring #VlaamsBrabant

Er is momenteel een spontane staking in stelplaats Asse.

Vooral lijn 214 Aalst Brussel wordt hierdoor verstoord. Er vallen ook ritten weg op streeklijnen in regio Asse. Onder meer op lijnen 240, 241, 242, 355 en 652.#DeLijn pic.twitter.com/2xvAvuDMmd De Lijn(@ delijn) link

Volgens de vakbondsman "loopt alles in het honderd", niet alleen in Asse maar ook elders. "Wij moeten dagelijks branden blussen, op elke afdeling in heel Vlaanderen is er onvrede", zegt Conters. "We willen degelijk overleg, maar dan moet er geluisterd worden naar de mensen op het terrein."

Er zijn gesprekken met het personeel en later op de dag is nog een overleg tussen directie en vakbonden gepland, zegt De Lijn.