Spanningen in sociale wijk lopen uit de hand: zestiger krijgt tien maanden cel met uitstel Wouter Hertogs

27 februari 2020

14u35 0 Asse Een 60-jarige man uit Asse is veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel voor slagen en verwondingen. Hij sloeg een 17-jarige jongen met een baseballbat. Zelf had hij volgehouden dat het om wettige zelfverdediging ging omdat het slachtoffer en zijn vrienden hem het leven zuur maakten.

Beklaagde en slachtoffer wonen in een sociale wijk in Relegem. Al enige tijd waren er strubbelingen tussen een groepje jongeren en de zestiger, die er met zijn 5-jarige zoon woont. De jongeren zouden stenen tegen zijn gevel gooien, aanbellen om dan weg te lopen en ze zouden zijn auto zelfs al eens beschadigd hebben. Op 11 mei 2018 escaleerde deze spanningen een eerste keer. Nadat hij gehoord had dat er stenen tegen zijn raam gegooid werden toonde hij een speelgoedpistool aan de jongeren om hen af te schrikken.. Een klacht werd ingediend en de man werd vervolgd voor bedreigingen. Hiervoor werd een celstraf van zes maanden met uitstel gevorderd. Twee maanden later, op 16 juli, was er een tweede incident. Nadat een van de jongeren opnieuw ‘belleke trek’ gedaan had, spoedde hij zich naar buiten. Enkele jongeren wezen naar G.V. als dader en dus repte de man zich naar diens huis. Over wat daar gebeurde lopen de versies uiteen. “De zus van G. deed open en de hond, een labrador, liep naar buiten. Hierop sloeg hij meermaals met een baseballbat naar de hond. G. kwam naar beneden en kreeg een zware klap op het achterhoofd”, aldus de burgerlijke partij, hierin gevolgd door het openbaar ministerie. Zelf had hij een heel andere versie in petto. “Ik werd meteen aangevallen door hem, zijn zus, een man en die hond. Daarop heb ik me verdedigd met een baseballbat die daar lag.” De rechtbank geloofde de wettige zelfverdediging-hypothese niet en veroordeelde hem. De man heeft een maand de tijd om beroep aan te tekenen.