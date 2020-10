Sp.a vraagt toegankelijkere bushaltes in Asse voor mensen met een beperking Tom Vierendeels

19u08 0 Asse Ronny Raes (sp.a) trekt aan de alarmbel over de bushaltes in Asse. Volgens hem is amper de helft van de bushaltes in de gemeente toegankelijk voor rolstoelgebruikers terwijl geen enkele halte aangepast zou zijn aan mensen met een visuele beperking. De partij vraag het bestuur rond de tafel te zitten met De Lijn. “Nochtans gebeurden er al heel wat aanpassingen en liggen er nog andere aanpassingen in het verschiet”, reageert burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

“Met uitzondering van belbushaltes zijn er in Asse 142 bushaltes”, weet Raes. “Daarvan zijn er amper acht door rolstoelgebruikers te gebruiken zonder enige hulp van een andere persoon. Met hulp van een buschauffeur of een andere persoon kan er aan zestig haltes worden opgestart. Dat wil dus wel zeggen dat meer dan de helft van de haltes niet toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking. Tot slot zijn er amper twee bushaltes aangepast voor mensen met een visuele beperking oor bijvoorbeeld de aanwezigheid van ribbellijnen of rubbertegels.”

Sp.a dringt dan ook aan op overleg tussen gemeente en De Lijn. “Die cijfers zijn niet goed”, zegt Raes. “Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushalte toegankelijk zijn voor iedereen. Er is werk aan de winkel. Je kan natuurlijk niet van vandaag op morgen alle bushaltes toegankelijk maken, dat beseffen we ook. Maar als er wegenwerken zijn zou de gemeente automatisch de reflex moeten hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Er moet hierover dringend overleg komen tussen de gemeente Asse en De Lijn. Op termijn moeten we alle bushaltes in Asse toegankelijk maken voor iedereen.”

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) weerlegt die kritiek. “Heel wat bushaltes zijn al aangepast”, zegt hij. “Dat is bijvoorbeeld het geval in de Nieuwstraat en aan het Gemeenteplein, maar ook op verschillende plaatsen in Zellik. Maar waar nodig zijn er ook werken gepland. Dat is bijvoorbeeld het geval langs de volledige N9 waar de werken nu aan de gang zijn. Ook ter hoogte van de nieuwe hoofdzetel van Delhaize op de Brusselsesteenweg in Kobbegem worden de bushaltes vernieuwd. We hebben ook vergevorderde plannen voor de volledige Gentsesteenweg, met uitzondering van kruispunt Wijndruif waar al aanpassingen gebeurde. Met de vernieuwing van de Assesteenweg richting Merchtem/Meise waarvan de plannen in Opwijk zijn zullen ook de bushaltes aangepakt worden. Er zijn er dus al enkele haltes gedaan en bij haltes waar dit nog niet het geval is wordt de situatie aangepakt bij infrastructuurwerken. De Edingsesteenweg zal ook aangepakt worden, maar dit zal iets langer duren aangezien de fietspaden nog maar net vernieuwd werden. Maar waar we kunnen zoeken we naar een oplossing met het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) om de werken te versnellen.”