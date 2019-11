Snelheidscontroles op Edingsesteenweg in Asse: 97 bestuurders krijgen proces-verbaal WDS

18 november 2019

15u00

De verkeerspolitie heeft maandag kort na de ochtendspits snelheidscontroles gehouden op de Edingsesteenweg (N285) in Asse. De agenten controleerden de snelheid van 559 voertuigen en uit de metingen bleek dat 97 bestuurders sneller reden dan de toegelaten 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 85 kilometer per uur. De Edingsesteenweg verbindt het op- en afrittencomplex in Ternat met het centrum van Asse.