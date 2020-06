Sloopkraan veegt voormalige feestzaal Ons Huis en verzekeringskantoor tegen de grond Wim De Smet

11 juni 2020

12u00 0 Asse In het centrum van Asse is vanmorgen de afbraak gestart van de voormalige feestzaal Ons Huis en van het statige verzekeringskantoor van de familie Van Elewijck.



De gebouwen ruimen plaats voor de komst van een nieuw woonproject met 36 appartementen, 2 penthouses en 2 commerciële ruimtes. De sloopkraan van het bedrijf De Meuter begon vanmorgen met de afbraak van de achtergelegen feestzaal. De feestzaal, vroeger mét café ervoor, deed in de vorige eeuw dienst als hoofdkwartier van harmonie De Gilde. Het was ook het vaste stamlokaal van de plaatselijke voetbalclub en de toneelvereniging Uit Houe Trouwe. In 1974 al werd het gebouwencomplex door de familie Van Elewijck verbouwd. Het café vooraan werd een kantoorruimte met woning. De feestzaal bleef al die onaangeroerd, tot ze vandaag dus tegen de vlakte gaat.

Samen met de zaal en het verzekeringskantoor, verdwijnen ook nog drie andere panden langs de Steenweg. Het gaat onder meer om de voormalige slagerije van de familie Larcher.

Het afbraakbedrijf De Meuter verwacht dat vandaag en morgen de feestzaal wordt afgebroken. Vanaf maandag gaan ook de gebouwen langs de Steenweg (N9) tegen de grond. Een deel van de Steenweg zal dan worden afgesloten voor doorgaand verkeer.